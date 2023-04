Romancov: Rusko postihla horší katastrofa než válka. Ideální bude, když zůstanou v izolaci

Válka na Ukrajině pokračuje již čtrnáctým měsícem a nic nenaznačuje tomu, že by se ruské kolo dějin chtělo zastavit či obrátit a mohla se jejich armáda z cizího území jakkoliv stáhnout. Je vůbec možné pochopit myšlení Rusů z geopolitického vnímání světa? Politický geograf Michael Romancov se domnívá, že určitě ano, minimálně z branně bezpečnostního hlediska. „Rusko ztrácí sílu, ztrácí vliv a to všechno směřuje k tomu, abychom ho vnímali jako zemi, která ustupuje z mocenského výsluní. Problém je, že Rusové sami jsou přesvědčeni, že na mocenské výsluní patří, kvůli fenoménu své rozlohy. Dosud jim nedošlo, že kvantita v 21. století je sice důležitá, ale pokud není provázena i kvalitou, tak se stává spíš zátěží.“

Rusům hrozí demografická katastrofa

Podle experta Rusko patří mezi světové či evropské země, které již nejsou schopny generovat přírůstek obyvatelstva přirozenou cestou. Podle statistických čísel porodnosti a úmrtnosti obyvatelstva, je úmrtnost mnohem vyšší. Rusku sice „opticky“ přibývá obyvatel, ale to není přirozeným procesem vývoje země, nýbrž tím, jak se do země vrací lidé, kteří uvízli ve světě v době rozpadu Sovětského svazu a plus ruské úřady oficiálně započítávají i populaci Krymu a tří anektovaných ukrajinských oblastí. V současné době podle Romancova to vypadá tak, že Rusů je úředně víc, než ve skutečnosti. Ani na nových anektovaných územích neexistuje pozitivní populační růst, což Rusku také podle experta nepomůže.

Navíc, zemi populačně zpustošil covid-19, který zasáhl úmrtím až na milion Rusů, i když ruské úřady oficiálně přiznaly pouze cca 330.000 mrtvých. Samotná válka na Ukrajině způsobuje Rusku další velké problémy v populačním vývoji. I když neexistují oficiální data, dle politického geografa pravděpodobnost, že byli mobilizování do války mladí lidé je velká. A mnozí z odvedenců patrně ještě nezaložili rodinu. Vzhledem ke ztrátám na bojišti, které se odhadují kolem 80-100.000 mužů je to velký zásah do populačního vývoje země. Válkou zničený reprodukční potenciál pravděpodobně začne v následujících letech značně chybět.

A co je možná ještě pro zemi horší, odhaduje se, že díky tzv. částečné mobilizaci několik stovek tisíc mužů Rusko opustilo. Pod tíhou vězení kvůli vyhnutí se vojenské službě patrně na dlouhá léta. Ti, kteří odešli nejdříve jsou relativně vzdělaní, bohatí a mladí zdraví lidé. Romancov věří, že drtivá většina lidí, která opustila zemi před narukováním do armády, byla v reprodukčním věku.

Rusko v tomhle ohledu nečeká vůbec nic dobrého, protože následující roky budou zasažena reprodukční krizí.

Vše je umocněno faktem, že dnešní mladí lidé se narodili v době po rozpadu Sovětského svazu, kdy v devadesátých letech Rusové přestali plodit děti. Tehdy za dva roky porodnost klesla o 50 procent. Země v tu dobu žila jakoby v době intenzivní války. Proto je dnešní populace mladých lidí velmi oslabena co do počtu. Tito lidé by dnes měli mít své děti, namísto toho ze země utíkají a nebo umírají ve válce.

Co dál s Ruskem?

Michael Romancov se domnívá, že Rusové tak, jak jsou denně bombardování státními sdělovacími prostředky o tom, kdo je viníkem války, že se na Ukrajině bojuje s nacisty, narkomany, se Satanem, bude obtížné pro společnost se v těchto informačních tocích vůbec vyznat. Ten kdo roky neslyší nic jiného, když najednou teď slyší tyto informace v takové intenzitě, tak jsou náznaky, že lidé tyhle pořady už přestávají sledovat. Ale minimálně podprahově informace na lidi působit budou. Expert je přesvědčen, že ruská společnost proti Západu bude zastrašená, bude nás nenávidět a tyhle pocity budou systematicky kultivovány.

Nejlepší pro západní svět bude izolovat Rusko směrem od nás. „Nejlepší bude držet Rusko na maximální distanc, ale vtáhnout každého, kdo o to bude mít zájem na naši orbitu.“

V závěru rozhovoru politický geograf řekl, že odstřihnutím Západu od Ruska pro něj nevznikne větší škoda. Jiný problém je informační řádění u nás. To je ale riziko, o kterém víme a nepochybují o něm ani evropské elity. Rusové i nadále využijí každé fragmentační linie proti nám v podobě nabourávání různých citlivých společenských témat.