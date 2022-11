Síkela jednal s eurokomisaři o energetice a tématech českého předsednictví

Síkela se dopoledne setkal s místopředsedy komise Marošem Šefčovičem a Fransem Timmermansem, na programu měl také schůzky s komisaři Thierrym Bretonem a Didierem Reyndersem. Kromě toho avizoval jednání s předsedy výborů Evropského parlamentu.

"Hlavním tématem je samozřejmě energetika a opatření, která projednáme na mimořádné Radě na konci listopadu," uvedl český ministr na twitteru.

Dnes jsem v Bruselu, abych se tu setkal s eurokomisaři a předsedy výborů Evropského parlamentu. Cílem je dojednat podporu pro prioritní témata pro zbytek ?? předsednictví.



Hlavním tématem je samozřejmě energetika a opatření, která projednáme na mimořádné Radě na konci listopadu. pic.twitter.com/gEMqRdndDf — Jozef Síkela (@JozefSikela) November 8, 2022

Již několikáté mimořádné jednání ministrů pro energetiku od začátku českého předsednictví bylo na konec měsíce svolané s cílem schválit balík intervencí předložený Evropskou komisí v říjnu. Plán by připravil půdu pro společné nákupy plynu, obsahuje také nová pravidla o solidaritě mezi členskými státy v případě kritického nedostatku a nástin mechanismu proti extrémním výkyvům cen na hlavní plynové burze EU. Přímočaré zastropování ceny, o němž se v posledních měsících hojně diskutuje, v balíčku není.

České předsednictví novinářům sdělilo, že příprava nadcházející ministerské rady byla hlavním tématem setkání Síkely s Timmermansem. Místopředseda unijní exekutivy se ke schůzce veřejně nevyjádřil.

Dalším tématem dnešních jednání byly podle české strany plány pro nadcházející rok, kdy by se EU mohla ocitnout zcela bez přísunu plynu z Ruska. Kromě energetiky se schůzky dotkly také plánů komise pro zbytek roku či projednávání jednotlivých částí klimatického balíčku Fit for 55. To by se mohlo posunout kupředu už dnes večer při jednání zástupců tří hlavních institucí EU o normě stanovující podíl jednotlivých členských zemí na snižování emisí skleníkových plynů.