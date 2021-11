Zásoby testů pro 6. prosinec se začnou do škol rozvážet v úterý

Firma tento týden s ministerstvem podepsala dohodu o dodatečném zajištění 1,6 milionu těchto testů. Podle smlouvy by je měla dodat postupně ve dvou termínech jeden milion kusů do 29. listopadu a zbytek do 9. prosince.

Pravidelné plošné testování v základních a středních školách schválila vláda minulý týden. Dříve ho naplánovala jen na 22. a 29. listopadu, minulý pátek ale kvůli dramatickému zhoršení epidemie rozhodla, že má pokračovat každé pondělí i dál. V současnosti mají školy zásobu testů do 29. listopadu. Od prosince do konce února by se podle ministerstva školství mělo konat 12 kol testování.

Podle úřadu dostanou školy příští týden zatím jen testy pro termín 6. prosince. "Pro testování v následujících termínech předpokládáme další dodávky testů, o kterých vás budeme včas informovat," napsal úřad ředitelům škol. Zakázku na pořízení dalších 13,79 milionu antigenních testů pro školy vypsala Správa státních hmotných rezerv v úterý. Vláda také již uvolnila 192 milionů korun na přesnější PCR testování covidu-19 ve školách.

Úřad dnes ředitele zároveň upozornil, že zásobování testů pro 6. prosinec bude v menším množství, než by odpovídalo záznamům o počtech žáků. Ke snížení množství přidělených testů přistoupilo ministerstvo proto, že vzhledem k špatné epidemické situaci předpokládá četnou nepřítomnost dětí. Školy také podle něj mají často rezervy ještě z minulých testování. Pokud by jim testy chyběly, mohou podle ministerstva využít rezervy z krajských pracovišť Národního pedagogického institutu.

Antigenní testy mohou dostat i školy, které budou testovat metodou PCR, ale oznámily to ministerstvu pozdě. Podle úřadu je pak mohou využít pro testování dětí, které budou chybět při pravidelných testech a přijdou v jiný den.

Povinnost testování se týká neočkovaných, kteří v uplynulých 180 dnech neprodělali nákazu novým koronavirem. Testy zajištěné státem jsou určené pro žáky. Pro neočkované učitele musí školy zajistit testování samy.