Smrtelná nehoda u Kolína. Na místě zasahoval vrtulník, jeden člověk zemřel

Záchranné složky k nehodě na silnici I/38 vyrazily po deváté hodině, vzlétl i vrtulník. Jeden z řidičů utrpěl natolik závažná zranění, že jim na místě podlehl. Další osoba byla letecky přepravena do jedné z pražských nemocnic.

"Podle prvotních informací došlo k dopravní nehodě pravděpodobně tak, že řidič osobního automobilu Škoda Octavia, ze zatím přesně nezjištěných příčin, přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím nákladním vozem. Nákladní vůz, v důsledku nárazu, vybočil ze směru jízdy a přejel do protisměru, kde narazil do boku projíždějícího protijedoucího osobního vozu Škoda Fabia, které jelo za Škodou Octavia," uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Silnice musela být obousměrně uzavřena, přičemž objízdná trasa vedla přes centrum Kolína. Tragickou nehodou se zabývají kolínští kriminalisté, kteří budou zjišťovat příčinu a okolnosti této tragické dopravní nehody. U zemřelého muže nařídili soudní pitvu pro zjištění přesné příčiny smrti, dodala mluvčí.