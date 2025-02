Smrtelná nehoda u Pasohlávek. Dva lidé zemřeli, policie označila pravděpodobného viníka

Předpověď počasí pro následující hodiny slibuje srážky, jejichž skupenství se může místo od místa lišit. Povětrnostní podmínky v Česku ostatně ovlivní i to, co se bude dít na Slovensku a v Maďarsku. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na sociální síti X.