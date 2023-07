Sněmovna jedná o konsolidačním balíčku. Havlíček vyzval k odvolání Stanjury, Okamura mluvil o Rusku

Předsedkyně PS Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nejprve přečetla seznam omluv. Sněmovna následně na návrh poslance Marka Bendy (ODS) schválila noční jednání.

Karel Havlíček (ANO) při svém projevu kritizoval ministra financí Zbyňka Stanjuru za nepřítomnost u jednání. Vyzval k jeho nahrazení. „Kde chcete šetřit 54 miliard korun v rámci dotací? Chci od vás slyšet detailní rozbor toho, kde každý rok ty peníze vezmete. Chcete-li ušetřit 54 miliard, musíte sáhnout do dopravy, místního rozvoje a školství,“ řekl.

„Kobercově zvyšujete daně, ale tváříte se, že ne moc. Znejistíte, demotivujete lidi, schodek podle toho, co jste předložili, nesnížíte. To je důvod, proč je pro nás předložený balíček nedůvěryhodný a nepřijatelný,“ dodal Havlíček.

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura ostře kritizoval vládu a označil její plán za nejvyšší plošné zvýšení daní v novodobé historii České republiky. „Vláda všem českým občanům zdraží životy a zdraží podnikání,“ uvedl. Vláda podle něj přesouvá stovky miliard korun Ukrajincům a na předražené zahraniční zakázky, ale svým občanům žádné peníze nedává. Okamura slíbil, že udělá vše pro zamítnutí návrhu a SPD podle něj již připravilo dvacet pozměňovacích návrhů.

Okamura opět vyjádřil svou snahu o snížení DPH pro základní potraviny na nulu, což vláda odmítá. Kritizoval také domnělé rozhodnutí z Bruselu o zavádění komplikované DPH a vyzval k vystoupení z Evropské unie. Probíral i ruskou agresi proti Ukrajině. „Válku s Ruskem nelze vyhrát. Rusové neustoupí,“ dodal. Chválil organizace BRICS a Šanghajskou organizaci pro spolupráci, které podle něj představují možnost spolupráce mezi polovinou obyvatel světa.

Okamura vyzval předsedkyni Sněmovny, aby sundala vlajku EU a nahradila ji českou vlajkou. Dále požadoval referendum o vystoupení z EU, tvrdil totiž, že většina obyvatel Česka chce tento blok opustit. Obvinil vládu z prosazování cizích zájmů a kritizoval přijetí migračního paktu. SPD by se podle něj postavila na stranu Polska a Maďarska a obnovila kontrolu českých hranic. Okamura zdůraznil, že pokud by byla SPD ve vládě, od migračního paktu by ustoupila. „SPD má ambici být v příští vládě,“ uzavřel.

Předehra jednání na sociálních sítích

Včera o balíčku jednala Rada hospodářské a sociální dohody ČR neboli tripartita. „Ozdravný balíček potřebujeme, abychom dostali Česko zpátky do formy a přestali se rekordně zadlužovat. Přijetí ozdravného balíčku je zároveň hlavním předpokladem k tomu, abychom na konci volebního období mohli splnit Maastrichtská kritéria,“ vylíčil na twitteru premiér Petr Fiala.

Jednání tripartity označil předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo za „konečně věcné“. Podle něj vláda naslouchala argumentům zaměstnanců i zaměstnavatelů k balíčku. „Podle dohody s Petrem Fialou a ministrem (financí) Zbyňkem Stanjurou by měl být připraven společný pozměňovací návrh a v létě předložen do Sněmovny. Nyní na něm začneme pracovat se zaměstnavateli,“ napsal.

Obratem ho kritizovala poslankyně ANO Alena Schillerová. „Nulové jednání v průběhu přípravy balíčku a skandálních 5 dní na připomínkové řízení. A věřit v zázračný obrat den před projednáváním balíčku ve Sněmovně? No, srážka s realitou bude tvrdá,“ poznamenala.

Ještě na konci června odboráři z OS KOVO proti vládním reformám protestovali v Ostravě. „Máme jednu z nejvyšších inflací v Evropě, jedny z nejdražších energií, a co vláda chystá? Opět se nás chystá zdanit, zdražovat. Chtějí především po nás, po zaměstnancích, po obyčejných lidech, po důchodcích, po živnostnících, abychom to zaplatili, ale těch bohatých, těch se nedotýkají,“ řekl Ďurčo během demonstrace na Náměstí Jiřího z Poděbrad.

Co obsahuje ozdravný balíček?

Ministerstvo financí na svých webových stránkách vysvětluje, co takzvaný ozdravný balíček znamená. Čítá 58 opatření, která mají mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 150,7 miliard korun. „První čtení v Poslanecké sněmovně proběhne před sněmovními prázdninami tak, aby opatření snižující deficit o 97,7 mld. Kč platila již od 1. ledna 2024.“

Nevětší šetření v rámci výdajů státu plánuje vláda na dotacích. Ty mají zahrnout 69,3 % veškerých úspor – to znamená 54,4 miliardy. „Postupně se z národních dotačních titulů stal byznys, který pokřivuje tržní prostředí zejména ve prospěch velkých firem. Počet národních dotačních titulů navíc neúměrně roste a s tím narůstá i nákladná administrativa na jejich poskytování, což dlouhodobě potvrzují výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu,“ píše resort.

Vláda chce rovněž snížit výdaje na provoz jednotlivých ministerstev a centrálních vládních institucí, „čímž demonstruje závazek začínat ‚sami u sebe‘,“ pokračuje MF. Snížení výdajů v této oblasti má dosáhnout 5 %.

Sníží také objemy finančních prostředků na platy ve státní správě o 2 %, a to v „návaznosti na snižování agend státu, včetně organizačních složek státu a příspěvkových organizací“. Zpomalí se i tempo růstu platů ústavních činitelů.

Celkově mají úspory činit více než nové příjmy. Úspory pro rok 2024 tvoří 64 % ozdravného balíčku, zatímco příjmy 36 %. Během let 2024-2025 se má hodnota příjmů zvýšit na 48 %.

Co se týká dopadů na běžné daňové poplatníky, vláda plánuje zvýšit daň z příjmů právnických osob z 19 na 21 %. Podle slov resortu financí se tak chce dostat na průměr Evropské unie s tím, že současná daň 19 % patří ve srovnání s EU mezi nižší sazby.

Rovněž dojde k znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 %. „Snížení sazby nemocenského pojištění pro zaměstnance v roce 2009 bylo nesystémovým krokem, který tehdy kritizovali i sociální partneři a vedlo k nerovnováze systému nemocenského pojištění,“ kritizuje MF.

Dalším plánem je zvýšení daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek „plně ve prospěch státního rozpočtu,“ informuje resort. „Vláda navrhuje zavést v sazbě daně takzvaný státní koeficient ve výši 1, jehož inkaso bude 100% příjmem státu. Do současnosti přitom bylo nastavení daně pro státní rozpočet ztrátové, neboť její správa, kterou vykonávají finanční úřady, stojí 1,2 miliardy Kč ročně, zatímco inkaso bylo 100% příjmem obcí. Obecní rozpočty zavedení státního koeficientu rozpočtově nijak nepoškodí a bude jim nadále náležet dosavadní inkaso daně.“

Zvýší se i odvodová zátěž OSVČ. „Konkrétně se navrhuje zvýšit v letech 2024-2026 minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění OSVČ z 25 % na 40 % průměrné mzdy, to jest o pět procentních bodů ročně, a tím přiblížit minimální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy,“ popisuje ministerstvo. Zároveň existuje návrh, aby OSVČ platily pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně.

Daň z příjmu fyzických osob také dozná úprav. „Pásmo příjmů, v rámci kterého se platí 23 % sazba daně, bude namísto čtyřnásobku průměrné mzdy začínat na trojnásobku průměrné mzdy. Rozšiřuje se tím množina vysokopříjmových, kteří platí 23 % sazbu daně z příjmů. Jde o solidární krok, aby se i vysokopříjmoví zaměstnanci více podíleli na konsolidaci veřejných financí.“

Vláda chce rovněž zamezit využívání dohod o provedení práce namísto příležitostného přivýdělku coby jediného a častého zdroje příjmů. „Dané osoby nejsou díky tomu důchodově pojištěné, tj. po skončení práceschopnosti nemají buď vůbec nárok na starobní důchod, anebo jen velmi malý, což se odráží v čerpání dávek státní sociální podpory,“ podotýká MF.

První limit tedy vláda stanoví pro DPP u jednoho zaměstnavatele ve výši 25 % průměrné mzdy. Druhý limit bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnanců, a to ve výši 40 % průměrné mzdy, píše resort. „Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odvedeno také pojistné. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech DPP a příjmů z těchto dohod.“