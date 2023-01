Sněmovna schválila předlohu proti šíření teroristického obsahu on-line

Prodej nikotinových sáčků dětem zřejmě bude zakázán v souvislosti s ochranou před návykovými látkami. Koupit by si tento produkt mohli legálně do budoucna jen lidé starší 18 let. Počítá s tím novela poslanců vládních stran a ANO, kterou dnes Sněmovna téměř jednomyslně schválila už v první kole projednávání. Normu, která má i podporu kabinetu, nyní dostane k projednání Senát.