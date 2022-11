Spojí televize síly pro prezidentské debaty? ČT se obrací na Novu i Primu

Česká televize (ČT) nabídla komerčním televizím Nova a Prima uspořádání společné Národní prezidentské debaty, a to před prvním i druhým kolem voleb. Chce tak veřejnosti zajistit co nejrovnější přístup k informacím o kandidátech, kteří se budou o hlasy voličů ucházet. Uvedla to dnes v tiskové zprávě. Vyjádření Novy a Primy ČTK zjišťuje.