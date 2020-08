"Byli jsme lépe připraveni." Majitel nemocnic kritizuje reakci státu na pandemii

Pokud jde o nákup ochranných pomůcek, tak k tomu se soukromé nemocnice uchýlily už začátkem roku 2020. "Byli jsme daleko lépe připraveni než krajská a státní zařízení. S předzásobením jsme začali hned, jak se koronavirus ve světě objevil. Nakupovali jsme zejména z Turecka a Brazílie, kde měli dostatek pomůcek a pandemie tam vypukla až později,“ řekl Zavalianis v interview pro CNN Prima NEWS.

Jeho zařízení jsou momentálně dostatečně zásobené ochrannými pomůckami, a to minimálně na měsíc, přičemž počítají s dodávkou více než milionu roušek a dalších prostředků.

Centrum pro pacienty s COVID-19

Majitel soukromých nemocnic momentálně zamýšlí vybudovat v Hořovicích speciální centrum pro pacienty nemocné s covid-19. "V dnešním světě nikdo neví, kdy koronavirus skončí. Ukázalo se, že kraj ani stát nejsou na takovou mimořádnou situaci připraveny. Neděláme specializované zařízení pro pacienty s koronavirem, ale normálně fungující nemocnici, která bude kapacitně i technologicky připravena na případnou mimořádnou událost,“ nechal se slyšet.

Stát by podobná zařízení pro nemocné s koronavirem chtěl v budoucnosti finančně podpořit, ale Zavalianis je vůči tomu skeptický. "My jsme soukromý subjekt, za posledních 12 let jsme nedostali od státu ani Evropské unie ani korunu. Navíc vždy, když vyjde něco nového, najde se jedno kritérium, které my nesplňujeme,“ postěžoval si řecký podnikatel.

Majitel soukromých zdravotnických zařízení by také chtěl v Berouně vybudovat nové psychiatrické oddělení a zaměřovat se nejen na terapii fyzického zdraví, nýbrž i toho duševního. Nebojí se, že by se mu nepodařilo vybudovat všech plánových 220 lůžek.

"Nechceme hospitalizovat každého, kdo projede kolem Berouna. Chceme se starat o lidi, kterým nepomůže ambulantní léčba. Budeme nabízet nadstandardní kvalitu, pro porovnání se bude jednat o takový 5,5hvězdičkový hotel,“ informoval Zavalianis.

Vyjma pokojů by měl areál s rozlohou 28 tisíc metrů čtverečních disponovat také divadlem pro 250 lidí, plaveckým bazénem a parkem. Řecký podnikatel zároveň také dodal, že momentálně ani nebude závislý na extra vysokých příspěvcích od pacientů. "Naše společnost disponuje velkými prostředky, ale máme rezervy v tom, jak je vynaložit efektivně. A až nám prostředky dojdou, můžeme sahat na jiný způsob financování, třeba spoluúčast lidí,“ uzavřel.