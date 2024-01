Stovky milionů vyhozených z okna? Projekty ministerstva vnitra k modernizaci nevedly

Kontrola ukázala, že resort nedokončil plánovanou reformu veřejné správy, která měla zlepšit přehlednost, zjednodušit a zrychlit činnosti úřadů. NKÚ také poukázal na zachování administrativní zátěže pro občany, kteří stále musí sdělovat úřadům informace, které jsou již k dispozici státu. Ministerstvo nesouhlasí s těmito závěry a považuje některé aspekty zprávy NKÚ za zavádějící a neaktuální.

Kontroloři zdůraznili, že v České republice stále není dodržována zásada "only once" (pouze jednou), kterou vláda vytyčila v roce 2018, a podle níž by měla být data obíhána, nikoliv lidé.

Ministerstvo v reakci tvrdí, že v době, na kterou se kontrola zaměřila, provedlo mnoho aktivit přispívajících k modernizaci veřejné správy. Mluvčí ministerstva Adam Rőzler uvádí, že bylo úspěšně realizováno 91 % opatření v rámci Strategického rámce rozvoje veřejné správy. K tomu patří například omezení místní příslušnosti u občanských a řidičských průkazů a zvýšené sdílení údajů díky elektronizaci agendy.

NKÚ se zaměřil zejména na projekt PMA 3, který měl modelovat procesy agend. Podle kontrolorů byl přínos tohoto projektu pro občany i úřady minimální, a vynaložené finanční prostředky byly považovány za neúčelné. Ministerstvo v odpovědi uvádí, že od roku 2023 projekt nespadá pod jeho resort, ale pod Digitální a informační agenturu, a kontrola není aktuální.

Kontroloři také identifikovali problémy, které ministerstvo podle nich nevyřešilo. Mezi ně patří nedostupnost online plateb správních poplatků a povinnost rodičů ohlašovat narození dítěte zdravotní pojišťovně, přestože matriky již tuto informaci zaznamenávají.

Ministerstvo v reakci označuje některé závěry za neaktuální a uvádí, že se snažilo implementovat změny, například odstranění povinnosti uvádět trvalý pobyt v občanském průkazu, což však do roku 2023 nedokončilo.

Kontroloři také poukázali na nehospodárnost vytváření kompetenčních modelů úředníků, které byly podle NKÚ dostupné před samotným zahájením projektu. Ministerstvo vnitra tvrdí, že kontrola nezohlednila změny směrování projektu od roku 2019.