Teroristický čin proti Izraeli, komentují Pavel a Fiala útok Palestiny

"Útok vedený z pásma Gazy je odsouzeníhodný teroristický čin vůči Státu Izrael a civilnímu obyvatelstvu. Raketové útoky a pronikání komand Hamasu do Izraele zablokuje jakékoliv snahy o mírové řešení palestinsko-izraelského konfliktu na dlouhou dobu," uvedl Pavel.

"Tato agresivní akce nutně vyvolá tvrdou a oprávněnou reakci Izraele, která přinese mnoho obětí. Cesta k urovnání jakéhokoliv problému nevede přes agresivní ozbrojené akce, ale je třeba ji hledat u jednacího stolu s velkou dávkou dobré vůle," dodal.

Útok odsoudil na síti X i premiér Petr Fiala. "Odsuzuji teroristické útoky na Izrael. Myslím na nevinné oběti násilí a přeji izraelským přátelům co nejrychlejší zvládnutí situace a naplnění jejich ambicí žít v míru a bezpečí. Česká republika v tomto úsilí vždy plně stála a bude stát za Izraelem," uvedl.

Vůdce islamistického hnutí Hamás v sobotu ráno oznámil, že tato ozbrojená skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli. V Jeruzalémě se rozezněly sirény oznamující letecký poplach.

Muhammad Dajf uvedl, že v sobotu brzy ráno bylo směrem na Izraelské území vypáleno 5000 raket. Jedná se podle jeho slov o začátek operace "Al-Aqsa Storm".

Palestinským ozbrojencům se podle informací serveru The Times of Israel a záznamů na sociálních sítích podařilo proniknout do města Sderot, kde dochází ke střetům s izraelskými silami.

Aktuální počet obětí z útoku Palestinců ve Sderotu, které leží nedaleko Pásma Gazy, zatím není znám. Podle videí na sociálních sítích však útoky komand stále probíhají. Zraněných je nejméně sto.

Palestinci zaútočili na Izrael raketami a zároveň byly v zemi zaznamenány útoky jejich komand. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal nejvyšší bezpečnostní představitele a izraelská armáda prohlásila, že je ve válečném stavu a bude se bránit.

Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst. Na sociálních sítích se šíří videa ukazující odpalování raket a také záběry například z izraelského Aškelonu, kde jsou vidět auta v plamenech, pravděpodobně po zásahu jednou z raket.

Izraelská záchranná služba Magen David Adom oznámila, že na jihu země přišla o život jedna žena po přímém zásahu a dalších 15 osob utrpělo zranění. Raketový útok zasáhl i dům v Tel Avivu.

Očití svědci podle médií také hlásili střelbu v ulicích. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Richard Hecht uvedl, že Hamas vstoupil do Izraele po zemi, po moři i vzduchem.

Dodal, že izraelské obranné síly zahájily operaci "Železné meče" proti Hamásu. Ministr obrany Yoav Gallant řekl, že "Hamas dnes ráno udělal vážnou chybu a zahájil válku proti státu Izrael. Jednotky IDF bojují proti nepříteli na každém místě. Vyzývám všechny izraelské občany, aby dodržovali bezpečnostní pokyny. Stát Izrael tuto válku vyhraje."