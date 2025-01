Tragická nehoda na Vysočině. Řidička nepřežila srážku s kamionem

Prezident Donald Trump šokoval veřejnost, když omilostnil přibližně 1 500 osob spojených s událostmi ze 6. ledna 2021, kdy došlo k násilnému vpádu do Kapitolu. Mezi omilostněnými byli i Enrique Tarrio, bývalý vůdce krajně pravicové skupiny Proud Boys, odsouzený za vzpouru na 22 let, a Stewart Rhodes, zakladatel Oath Keepers, který dostal 18 let.