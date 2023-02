Tragická nehoda v Poniklé. Auto narazilo do domu, spolujezdec zemřel

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes na hradě Windsor setkala s britským králem Karlem III. Schůzka se již předem stala terčem kritiky kvůli tomu, že by měl britský monarcha, pokud jde o podobná témata, podle zvyklostí zůstat neutrální, napsala agentura Reuters. Sunakův mluvčí v této souvislosti odmítl, že by se vláda snažila krále zatáhnout do politiky.