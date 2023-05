U České Skalice se srazila dvě auta, pět lidí utrpělo zranění

Že je federální derby mezi Českem a Slovenskem na světových šampionátech vždy prestižní záležitost, to se ví. Není proto náhodou, že si v něm hráči málokdy nic nedarují. Páteční otevírací zápas letošního mistrovství světa byl však především v jeho úvodu místy extrémně přemotivovaný, a to hlavně ze strany slovenských hokejistů. Několikrát se Čechy snažili vyprovokovat ke strkanicím a nakonec vše vyvrcholilo dvěma tvrdými zákroky, přičemž ten první ze strany obránce Patrika Kocha na Filipa Chlapíka ještě potrestán nebyl, Mislav Rosandič už za faul kolenem na Jiřího Černocha dostal pět minut plus do konce utkání. Nebylo tak možná divu, že s některými výroky sudích nebyl kouč Kari Jalonen spokojen.