U policie by mohly vzrůst platy civilních zaměstnanců

U policie slouží asi 39.500 policistek a policistů, civilních zaměstnankyň a zaměstnanců je zhruba 9900. Odměňování upravuje vláda ve svých nařízeních.

"Nedokážu si vůbec představit fungování bezpečnostního sboru bez občanských zaměstnanců. Nejvíc nás trápí propad jejich platů v porovnání s průměrnou nominální mzdou v České republice... Naše konkurenceschopnost se velice zhoršila. V současné době jsme na 78 procentech průměrné mzdy v ČR. To je v matematickém vyjádření více než 8700 korun. To je náš největší problém - konkurence na trhu práce," řekl Vondrášek, který je sám členem odborů. Podle něj před deseti lety civilní zaměstnanci policie pobírali 96 procent průměrné mzdy. V roce 2015 poměr klesl na 84 procent, uvedl Vondrášek.

Podle údajů Českého statistického úřadu dosahovala v roce 2013 celostátní průměrná nominální mzda 25.035 korun. Průměrná odměna civilních zaměstnanců tak byla zhruba o tisícikorunu nižší. V roce 2015 se dostala na 26.591 korun. Rozdíl dosáhl asi 4250 korun. Pro letošek ministerstvo práce počítá s částkou 40.324 korun.

Vedení policie navrhuje základ výdělku civilních pracovníků upravit. "Byli bychom rádi, kdyby v nařízení o platech byla vyčleněna samostatná kategorie občanských zaměstnanců bezpečnostních sborů - v minulosti tomu tak již bylo, aby tarifní stupnice platů byla navýšena o 25 procent z té horní hranice, takže v platové třídě. Samozřejmě si uvědomujeme situaci státu a budeme navrhovat, aby to bylo rozloženo do několika let, protože si to ten stát nemůže dovolit ze dne na den," uvedl policejní prezident.

Podle něj policejní vedení loni zatím prověřilo náplň práce civilních pracovníků. Kvůli odbornější činnosti pak přesunulo 1600 lidí do vyšší platové třídy. Na přidání policie získala pro letošek 200 milionů korun.

Podle předsedy Odborového svazu hasičů Jiřího Jílka trápí výše výdělků i hasičský sbor. Zmínil částku 28.000 korun hrubého pro hasiče při prokázání odolnosti a nasazování života. "Když si přepočtu ten plat, tak mě napadne, že použiju spojení ´pokladní v Lidlu´," uvedl Jílek. Cestu vidí ve spolupráci jednotlivých odborových svazů a společném tlaku při vyjednávání o růstu výdělků.

Předáci odborů veřejného sektoru chtějí vyjednávání s vládou o případném růstu výdělků zahájit na jaře. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes na sjezdu úřednických odborů zmínil, že platy rostly. V bezpečnostních sborech se tarify od ledna zvedly o deset procent.