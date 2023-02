V Česku jsou desítky tisíc domácností bez elektřiny

Zvolený prezident Petr Pavel by chtěl vládě pomoci s vysvětlováním nutnosti provedení důchodové reformy i podoby jednotlivých kroků. Řekl to na své tiskové konferenci. Zmínil třeba posun věkové hranice pro nástup do penze. Podle Pavla je reforma nezbytná a kosmetické úpravy k zajištění udržitelnosti penzí do budoucna nebudou stačit. Fialova vláda reformu připravuje.