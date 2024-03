V Česku zemřel druhý pacient s černým kašlem

V minulých letech v České republice nebyly žádné případy úmrtí lidí nakažených černým kašlem, loni SZÚ evidovalo pouze jeden případ. Pacientka, která žila v domově seniorů, byla na začátku března hospitalizována s oboustranným zápalem plic, a u ní byla potvrzena nákaza černým kašlem.

Během jednoho týdne přibylo 1151 nových případů, a od začátku roku jich bylo zaznamenáno celkem 4253. Počty případů černého kašle v ČR jsou tak v současné době nejvyšší od 60. let minulého století, jak vyplývá z týdenní zprávy zveřejněné Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

Ústav v dokumentu uvedl, že již v sedmém kalendářním týdnu bylo hlášeno jedno úmrtí ve věkové kategorii od 55 do 64 let.

Onemocnění se vyskytuje ve všech věkových skupinách, medián věku pacientů je 32 let. Nejvíce případů připadá na věkovou skupinu od 15 do 19 let. U dětí do jednoho roku je evidováno téměř šest desítek případů nemoci. Nejvyšší nemocnost je v Jihočeském, Pardubickém kraji a na Vysočině. Nejméně případů hlásí Olomoucký a Karlovarský kraj.

Černý kašel nebo také pertuse je vysoce infekční bakteriální onemocnění, které postihuje plíce a dýchací cesty. Způsobují ho bakterie v ústech, nosu a hrdle nakažené osoby. Příznaky se obvykle objevují 7 až 10 dní po nakažení, ale mohou se vyskytnout dokonce až po 21 dnech.

Příznaky se zprvu podobají běžnému nachlazení, jde o kýchání, rýmu či horečku. Slabý kašel časem nabývá na závažnosti, záchvaty jsou intenzivnější. Nakažený vykašlává hustý průhledný hlen, často to doprovází zvracení.

Nejzávažnější formy nemoci postihují malé děti, u nichž se mohou projevit vážné komplikace. Zahrnují zápal plic a encefalopatii (onemocnění mozku), může dojít až k úmrtí. U dospělých či dospívajících se mohou vyskytnout krátkodobá neschopnost dýchat, zlomená žebra, výhřez konečníku a kýla.

K léčbě a prevenci dalšího šíření černého kašle se používají antibiotika. Aby byla léčba nejúčinnější, je třeba ji zahájit v raném stadiu onemocnění.