V Ostravě se protrhla hráz. Probíhá evakuace

Voda začala stoupat už během noci, a trhlinami může protékat přibližně 100 kubických metrů vody za sekundu. O situaci informovali na tiskové konferenci hejtman Josef Bělica (ANO) a ředitel moravskoslezských hasičů Radim Kuchař.

Řeka Odra dosáhla dnes ve Svinově úrovně extrémní povodně. Podle Kuchaře voda stoupala už v noci, ale důvod nebyl zřejmý.

„Nyní máme informace, že se situace výrazně zhoršila. Voda se šíří od koryta Odry směrem k železniční trati a Mariánskohorské ulici, ale nepřesahuje ji, kromě parkoviště a okolních ploch u obchodů Kaufland a Sconto,“ řekl Kuchař.

Letecké záběry ukazují, že na pravém břehu Odry u soutoku s Opavou vznikly dvě velké trhliny v hrázi. „Dochází k průtoku vody směrem na Přívoz, koksovnu a další oblasti. Situaci sledujeme a připravujeme záchranné a evakuační operace,“ dodal Kuchař.

Hejtman Bělica uvedl, že se hledá řešení, jak trhliny v hrázi opravit, například zasypáním kamením. „Pracujeme na řešení, ale bez znalosti rozsahu a příčiny je situace velmi komplikovaná. Povodí Odry nás informovalo, že průnik vody v místě trhlin dosahuje zhruba 100 kubických metrů za sekundu, což je velmi významné,“ doplnil hejtman.

Povodňové stavy dnes ráno platily na 207 místech v Česku, přičemž na čtyřech místech byl zaznamenán extrémní povodňový stupeň – na Chrudimce, na dvou místech řeky Opavy a na Odře.

V Jizerských horách napršelo do 15 milimetrů a na zbytku území do deseti milimetrů. Podle meteorologů by se dnes měly srážky přesunout na Šumavu a do Novohradských hor, kde může lokálně napadnout 50 až 70 milimetrů, a do úterý až 80 milimetrů.

Většina krajů v Česku se po víkendu, který provázely vydatné deště, potýká se záplavami. Nejhorší situace je ve východní části země, kde jsou komplikace s dopravou, přerušené dodávky energií a výpadky mobilních sítí.

Nejvíce postiženo bylo Jesenicko, kde hasiči ukončili záchranné práce díky poklesu hladin. Během nich zachránili 230 lidí a evakuovali 2000 obyvatel.

Mobilní sítě v Moravskoslezském a Olomouckém kraji stále zaznamenávají lokální výpadky kvůli přerušeným dodávkám elektřiny. Bez proudu je stále mnoho vysílačů, k nimž se nedá dostat kvůli povodním.

Společnost CETIN oznámila, že na Moravu míří dieselové agregáty z Čech, ale do některých oblastí je kvůli nebezpečí vstup zakázán.