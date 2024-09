V Paraguayi byl po deseti letech na útěku zadržen exposlanec Wolf

Odsouzený bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který je od roku 2013 nezvěstný, se podle policie skrývá v Paraguayi. Uvedla to dnes Česká televize (ČT) s tím, že muž zatím nebyl zadržen. Wolf si má odpykat šest let vězení za dotační podvod vůči ministerstvu životního prostředí, do vězení však nikdy nenastoupil. Ministerstvo spravedlnosti na dotaz ČTK sdělilo, že požádalo Paraguay o mužovo vydání už počátkem roku 2016.