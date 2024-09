V Praze se srazily osobní vlaky. Až 10 zraněných, vyhlášen traumaplán

O nehodě na Balabence v Libni informovali krátce před osmou hodinou ranní pražští záchranáři, kteří na místo vyslali inspektora, dvě lékařské, čtyři záchranářské posádky a speciální vůz Fénix. Prvotní informace hovořily o 10 až 15 lehce zraněných. Podle Správy železnic se lehce zranilo sedm lidí.

"Podle situační zprávy z místa od našeho inspektora by na místě mělo být do 10 lehce poraněných osob. Právě probíhá komunikace se zdravotnickými zařízeními, abychom pacienty, vesměs s pohmožděninami, mohli začít distribuovat do pražských nemocnic," uvedli záchranáři kolem čtvrt na devět.

Podle pražských hasičů, kteří na místě zasahují společně s kolegy ze Správy železnic, se srazily dva osobní vlaky, což potvrzují také zveřejněné fotografie. Policie kvůli probíhajícímu zásahu složek IZS obousměrně uzavřela Čuprovu ulici.

Z webu Českých drah vyplývá, že kvůli srážce vlaků mezi stanicemi Praha hlavní nádraží a Praha-Vysočany byl na trati přerušen provoz. S omezením se v tuto chvíli počítá po celé dopoledne.