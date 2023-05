V přírodě si dejte pozor na klíšťata. Riziko napadení je mimořádné

Experti za aktuálních podmínek doporučují použití repelentu. Lidé by neměli volně vstupovat do listnatých a smíšených lesů, chodit by měli po zpevněných cestách. Ráno a večer by se také měli prohlédnout.

ČHMÚ předpovídá aktivitu klíšťat ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a za podpory ministerstva zdravotnictví. "Aktivita klíštěte vyjadřuje podíl klíšťat v dané lokalitě, která jsou připravena k napadení hostitele. S rostoucí aktivitou klíštěte roste stupeň rizika napadení," píše se na webu.