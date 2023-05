Válka mezi NATO a Ruskem je možná, řekl Řehka. Česko by se do ní zapojilo

Scénář války mezi aliancí a Ruskem označil Řehka za nejhorší možný. Armáda se podle náčelníka generálního štábu připravuje na konflikt vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem. "Rusko je dnes na trajektorii konfliktu s aliancí," poznamenal.

Velká část bojových sil by v případě války odjela bojovat v souladu s aliančními plány, prohlásil nejvyšší činitel armády. Úkoly by se podle jeho slov plnily také u nás, protože Česko má v takovém případě sloužit jako tranzitní koridor do Polska a Pobaltí i k Černému moři. "Úkol je to naprosto zásadní," konstatoval Řehka.

Zdůraznil také, že je nutné, aby stát byl odolný a odbourával závislosti týkající se například surovin. Ukazují to podle náčelníka zkušenosti z probíhající války na Ukrajině.