Babiš by měl podle rady památek zamezit novému stavebnímu zákonu

Prezident ČNK ICOMOS Václav Girsa uvádí, že zákon při projednávání ve Sněmovně ztrácí ochranu veřejných zájmů v oblasti péče o kulturní dědictví, kterou obsahoval vládní návrh zákona. Zákon by byl v takém případě také porušením mezinárodních dohod, na které ČR přistoupila. Vyjádření premiéra ČTK shání.

"Komplexní pozměňovací návrh poslance Vašeho vládního hnutí Martina Kolovratníka, podporovaný ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, ve své podstatě likviduje i tu ve své podstatě výrazně okleštěnou ochranu veřejných zájmů v oblasti péče o naše kulturní dědictví, kterou obsahoval vládní návrh zákona předložený Parlamentu," uvedl Girsa. Připomíná, že Babiš v reakci na obavy o dopady připravované stavební legislativy ČNK ICOMOS v březnu 2019 ujistil o vědomí významu kulturního dědictví a památek včetně jejich ochrany.

Český národní komitét ICOMOS odmítal prvotní návrh nového stavebního zákona zpracovaný podle něj v přímém střetu zájmu Hospodářskou komorou. Návrh odmítla většina připomínkových míst, ty nejzávažnější nedostatky ohrožující kulturní dědictví se podle Girsy eliminovaly, ale například připomínky ČNK ICOMOS nebyly vypořádány.

Současný návrh zákona, pro který vzala Sněmovna za základ návrh svého hospodářského výboru, již nebude podléhat posouzení Legislativní radou vlády, ani neprojde připomínkovým řízením. "Takto nemůže vzniknout nic jiného než legislativní zmetek," uvádí Girsa. Před změnami stavebního zákona počátkem dubna varoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). To, co se odehrává s návrhem ve Sněmovně, podle jeho slov vzbuzuje obavu, že ze zákona zmizí i to minimum, které bylo dohodnuto ohledně památek a kulturního dědictví. Také varoval před prostorem pro korupci, který je podle jeho slov enormní.

"Pokud budou rozhodnutí týkající se památek vydávaná automaticky, nastane ničení kulturního prostředí, navíc se tím otevře nebývalý prostor pro korupci," domnívá se i Girsa. "Pokud nebudou stanoviska orgánů státní památkové péče závazná, a to i v ochranných pásmech, nastane ničení památek. Pokud dojde k integraci rozhodování o památkové péči do stavebních úřadů, bude docházet k devastaci prostředí s památkovými hodnotami," uvedl.

Mise UNESCO a rady ICOMOS v roce 2019 vyzvala ČR, aby UNESCO informovala o vypracování návrhů na reformu stavebního zákona v souvislosti s dopady na správu památek. "A nemáme žádné informace o tom, že by Česká republika informovala Centrum světového dědictví o návrzích poslanců a ministrů vašeho hnutí, které nepochybně zásadním způsobem oslabí ochranu kulturního dědictví v naší zemi," uzavřel Girsa.