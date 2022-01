NKÚ prověří dozor nad hazardem i výběr daní z hazardu

Novou kontrolu zařadilo dodatečně do letošního plánu širší vedení úřadu letos v lednu. Kontrola začne v únoru a povede ji nový člen kolegia a bývalý poslanec ČSSD Roman Sklenák. NKÚ o tom informoval na svém webu.

Úřad se zaměří na to, zda zákony o hazardních hrách a o dani z hazardních her z roku 2016 splnily cíle, které si stanovilo ministerstvo financí, uvedl mluvčí NKU Václav Kešner. Šlo podle něj například o zvýšení příjmů a efektivnosti výběru daně z hazardních her, zlepšení kontrolních mechanismů, ale i omezení patologických projevů hraní a podobně. Součástí změn souvisejících s přijatými zákony bylo vybudování Informačního systému provozování hazardních her. Tento systém má sloužit ke správě veškerých dat a údajů spojených s hazardními hrami, ale také má skrze něj fungovat podstatná část kontroly i dohledu nad hazardními hrami.

"V rámci těchto změn v oblasti hazardních her jsme vyhodnotili určitá rizika, kvůli kterým jsme kontrolu zařadili do plánu kontrolní činnosti. Ty se z větší části týkají Informačního systému provozování hazardních her. Původní veřejnou zakázku MF zrušilo a informační systém vybudovalo mimo otevřené řízení," uvedl mluvčí. Podotkl, že navzdory původním plánům nevyužilo ministerstvo pro budování systému evropské dotace a spustilo ho s prodlevou. Za systém zaplatilo asi 171 milionů korun a podle NKÚ nemusí být tato částka konečná.

Úřad se bude zabývat i výběrem daně z hazardu a nastavením výběru. V letech 2019 a 2020 získal státní rozpočet ze zdanění hazardu kolem pěti miliard korun ročně. Daň z hazardních her spravuje Specializovaný finanční úřad. Daň se podle stanoveného poměru rozděluje mezi státní rozpočet a rozpočty obcí. Obce získaly v roce 2020 celkem 4,9 miliardy korun, z toho nejvíc získala Praha, a to 0,8 miliardy korun.

Schválený zákon o hazardních hrách z roku 2016 vstoupil v účinnost od následujícího roku a nahradil bývalý loterijní zákon z roku 1990. Povolil například podnikání zahraničních sázkových on-line společností. Zákon zavedl rejstřík lidí vyloučených z účasti na hazardu. Prostřednictvím rejstříku mají hazard zakázaný lidé, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, lidé v osobním bankrotu či lidé, kterým hru zakázal soud.