Vláda opět navrhne povýšení šéfa BIS Koudelky na generála

Ve volbách do Sněmovny by nyní na prvním místě skončilo hnutí ANO s 34,5 procenta hlasů. S velkým odstupem by následovala ODS, kterou by volilo 15,5 procenta lidí. Vyplývá to z volebního modelu, který dnes ČTK poskytla agentura Median. SPD by získala deset procent, Piráti 8,5 procenta a STAN osm procent.