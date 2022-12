Vláda opět prodloužila kontroly na hranicích se Slovenskem

Česko obnovilo kontroly kvůli migrantům přicházejícím do EU takzvanou západobalkánskou cestou v závěru září. Rakušan před dnešním zasedáním kabinetu navrhoval jejich prodloužení o 30 dní, jeho aktuální vyjádření se ČTK zatím nepodařilo získat.

Režim, který mezi Českou republikou a Slovenskem platí od konce září, může fungovat podle schengenských pravidel nejdéle půl roku, tedy do konce března. Opatření podle Rakušana zafungovalo, daří se i diplomatická jednání, která mají migraci omezit, například tlak na Srbsko, aby harmonizovalo vízovou politiku se zeměmi EU.

Vláda v říjnu rozhodla, že na hranicích může pomáhat až 80 vojáků a maximálně 60 příslušníků celní správy. Dnes zařadila na program materiál, který by umožnil pokračování jejich pomoci až do doby, než kontroly skončí. Podle návrhu by se měl maximální počet celníků uvolněných pro kontroly na hranicích snížit o polovinu na 30.

Naposledy vláda rozhodovala o prodloužení kontrol 27. října. O vyhlášení kontrol je třeba po počáteční fázi Evropskou komisi informovat předem. Ve výjimečných případech mohou trvat maximálně dva roky.

Cizinci přicházející zejména ze Sýrie využívají Česko jako tranzitní zemi, chtějí přes něj pokračovat do dalších států EU. Cesta vede přes Maďarsko a Srbsko.

Počet migrantů, kteří od ledna do září vstoupili nelegálním způsobem do zemí Evropské unie po takzvané balkánské trase, se podle pohraniční agentury Frontex meziročně zvýšil o 170 procent. V prvních devíti měsících letošního roku bylo na vnější hranici EU zadrženo 228.000 běženců bez povolení, což bylo nejvíce za toto období od roku 2016. Počet běženců, kteří vstoupili do EU nelegálně, se od ledna do konce září zvýšil meziročně o 70 procent. Nejvyšší nárůst vykazuje právě balkánská trasa a pak státy východního Středomoří, kde se počty zvýšily o 118 procent.