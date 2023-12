Vyhněte se alkoholu a řekněte si o pomoc. Ministerstvo radí lidem, jak se psychicky vypořádat s útokem

"Všichni jsme nyní otřeseni a prožíváme silné emoce. Šok, smutek, otupělost, strach, hněv a další pocity jsou normální reakcí na mimořádnou událost. Zvládnout tyto pocity není snadné a každý z nás je zpracovává různým způsobem. I proto je důležité nyní věnovat pozornost svému duševnímu zdraví," uvedlo ministerstvo.

Lidem zasaženým tragédií doporučilo omezit sledování médií a sociálních sítí. "Nadměrné vystavení obrazům znepokojivé události - například opakované sledování videoklipů na sociálních sítích nebo zpravodajských webech - může vyvolat traumatický stres u lidí, kterých se událost přímo nedotkla. Proto omezte sledování zpráv a sociálních sítí a zcela se mu vyhněte před spaním. Pokud vás zpravodajství zahlcuje, dejte si od zpráv pauzu," píše.

Varuje také před alkoholem. "Alkohol a jiné návykové látky mohou vaše negativní pocity potlačit či prohloubit, místo toho, aby zmírňovaly stres. Také negativně ovlivňují váš spánek, proto omezte jejich konzumaci a raději hledejte bezpečnější možnosti, jak pracovat s pocity napětí a stresu."

Resort doporučuje jako terapii lidem pohyb. "Pohyb dokáže spálit adrenalin a uvolnit dobré endorfiny, i když se vám zdá, že to poslední, na co nyní máte chuť je věnovat se sportu. Vhodná fyzická aktivita také pomůže zvládat pocit “zaseknutí”. Dobrou volbou je chůze, běh, plavání, či jakýkoliv jiný pohyb, který vám vyhovuje. Včetně procházky se psem."

Podle ministerstva je také potřeba vnímat emoce. "Bolestivé emoce potřebují čas na uzdravení a je v pořádku, že prožíváte řadu různých i protichůdných pocitů. Dovolte si cítit vše, co cítíte, bez odsuzování nebo obviňování sama sebe."

Poslední radou je říct si o pomoc. "Pomáhá mluvit s lidmi, kterým důvěřujete. Osobní kontakt je důležitý pro zotavení psychiky, pokud jej nemáte k dispozici, komunikujte alespoň na dálku. Nemusíte s druhými lidmi mluvit o traumatické události. Útěchu přináší i pocit spojení s blízkými. Nebojte se říct i pomoc, když máte pocit, že je situace nad vaše síly. K dispozici jsou vám telefonní linky, na kterých pracují vyškolené pracovnice a vyškolení pracovníci. Ti vás také nasměrují na další formy pomoci."

Ministerstvo také shromáždilo seznam kontaktů, kam se mohou lidé po útoku obracet. Pro děti, mladistvé a studující do 26 let souží linka bezpečí na čísle 116 111. Pro dospělé od 18 let

pak linka první psychické pomoci na telefonu 116 123. Non-stop krizová linka ŽIVOT 90 funguje na čísle 800 157 157. Byla také posílena nonstop krizová linka Systému psychosociální intervenční služby pro blízké a pozůstalé na telefonu 227 272 225. Pražská linka důvěry funguje na čísle 222 580 697 a krizová linka In IUSTITIA na 773 177 636.

Na náměstí Jana Palacha v Praze se ve čtvrtek odehrál nejhorší případ střelby v historii Česka a druhý nejhorší v EU. Útočník David K vraždil v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po útoku je 11 vážně zraněných, 8 středně závažně, 5 lehce zraněných a 14 obětí. Střelec následně spáchal sebevraždu. Před činem podle policie zřejmě zabil svého otce na Kladensku a má na svědomí také dvojnásobnou vraždu v Klánovicích.

Celé Česko proto dnes drží pietu za oběti masové střelby, při níž přišlo ve čtvrtek o život 14 lidí. Ve 12:00 se rozezněly zvony a začala minuta ticha. Vlajky na úřadech jsou na půl žerdi a lidé si událost připomínají bohoslužbami.

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes konala zádušní mše, kterou slouží pražský arcibiskup Jan Graubner. Ten uvedl, že jsme "všichni v šoku z toho, co se stalo." Bohuslužby se zúčastnil prezident Petr Pavel, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová i předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Bohoslužby se konají i v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, v ostravské katedrále Božského Spasitele nebo v Plzni, kde biskup Tomáš Holub spojil událost s dvojnásobnou vraždou v Klánovickém lese.