Babiš: Nemocnice by letos měly dostat navíc zatím 10 miliard

Zástupci nemocnic upozornili, že nemocnice v koronavirové krizi nemohou postupovat podle běžného modelu financování. Nemocnice platí zaměstnancům a rezervují lůžka pro nakažené koronavirem a zároveň omezují plánovanou péči, která tvoří velkou část jejich příjmů.

"Pan ministr (Vojtěch) teď má vymyšlený projekt, kde všechny (zdravotní) pojišťovny tento rok by měly vylepšit financování našich nemocnic. Zatím je představa o deset miliard, uvidíme, jestli to bude stačit," řekl premiér. Zmínil, že zdravotní pojišťovny měly ke konci března na účtech asi 60 miliard korun, ale tyto rezervy teď budou rozpouštět.

zdroj: YouTube

Hospodaření pojišťoven by měl vylepšit stát ze svého rozpočtu. Povede se debata o platbách za státní pojištěnce na příští rok a možná už na letošní rok, řekl Babiš. Platba státu za státní pojištěnce do systému zdravotního pojištění, kterou letošní rozpočet plánuje 76,8 miliardy korun, bude podle premiéra nutné posílit. "Nebude to v jednotkách miliard, ale já si myslím, že příští rok to bude spíš v desítkách miliard," řekl.

Veřejné zdravotní pojištění může být kvůli epidemii covid-19 na konci letošního roku v deficitu 40 miliard korun, vyplývá z návrhu novely zákona o pojistném na zdravotním pojištění, kterou bude projednávat Sněmovna. Důvodem bude propad příjmů z vybraného zdravotního pojištění a zvýšení nákladů na zdravotní péči. Cílem novely je odpustit na půl roku pojištění živnostníkům postiženým vládními opatřeními proti koronaviru.