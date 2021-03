Blatný nevidí důvod k tomu, aby si lidé vakcíny proti koronaviru vybírali

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé v ČR by ani do budoucna neměli mít podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) možnost si vybrat, kterou schválenou vakcínou proti koronaviru by byli očkování. Není k tomu důvod, všechny schválené vakcíny jsou srovnatelné a proočkování populace by to zdržovalo, uvedl dnes ministr v Otázkách Václava Moravce.