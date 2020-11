Česko bude mít příští týden strategii testování i očkování

Zmínil, že o plán testování mají zájem mimo jiné hejtmani a bude v něm specifikováno testování učitelů. Zopakoval však, že s plošným testováním pedagogů a dalších pracovníků ve školství, jak se o něm vedla debata, strategie nepočítá.

Plány testování a očkování řeší i EU. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek uvedla, že unijní země mají rozhodnout, kteří jejich obyvatelé by měli jako první dostat vakcíny. Ty hodlá Brusel distribuovat všem státům najednou. První vakcíny by v ideálním případě mohly být schválené v polovině prosince, nejprve jich však bude k dispozici malé množství. Komise doporučuje, aby státy stanovily prioritní skupiny obyvatel, které by měly dostat očkování jako první.

Šéfové států a vlád ve čtvrtek videokonferenčně debatovali i o možném sjednocení standardů covidových testů a častějším využívání rychlotestů, které navrhla komise ve středu. Podle Bruselu by mohly být rychlotesty, jež jsou proti klasickým PCR testům méně spolehlivé, ale jsou levnější a snazší na provedení, využívány při testování lidí s příznaky či celoplošném testování.