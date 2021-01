Očkovací strategie Česka selhává. Komunikace je matoucí nebo nulová, plány se mění ze dne na den

Na konci minulého týdne byla redakce serveru EuroZprávy.cz upozorněna jedním ze čtenářů, že Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) v Praze svým zaměstnancům sdělila, že je nebude očkovat všechny.

"Na základě pokynu ministra zdravotnictví MUDr. Jana Blatného, Ph.D. ze dne 7. 1. 2021 se s okamžitou platností mění podmínky strategie očkování proti covid-19," píše se v mailu, který obdrželi zaměstnanci a který má server EuroZprávy.cz k dispozici.

Očkováni mohou být podle nového nařízení pouze zdravotníci, kteří se přímo podílejí na péči o pozitivní pacienty, a klienti a zaměstnanci domovů pro seniory. Všem ostatním zaměstnancům nemocnice rezervované termíny zrušila.

Server EuroZprávy.cz se s touto informací obrátil na tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví, od kterého nemá ani po týdnu odpověď ani telefonickou, ani na zaslanou SMS zprávu, ani na e-mail. A jak se ukazuje, nejde o ojedinělý případ. Více českých médií hlásí, že jim resort na dotazy neodpovídá.

Tichá změna očkovací strategie je o to záhadnější, že ji sám Blatný v Hlavních zprávách CNN Prima News popřel. "Já jsem žádný takový pokyn nevydal," uvedl. Od koho tedy nařízení pochází, není zřejmé.

Pokud by však skutečně mířilo z pera ministra, nešlo by o jediný případ. Podle serveru Seznam Zprávy se v pátek Blatný obrátil na nemocnice s tím, aby odložily očkování zdravotníků druhou dávkou vakcíny a daly přednost seniorům starším 80 let. Paradoxně se on sám druhou dávkou očkovat nechá. Babiš následně upřesnil, že by se dávka měla odložit o týden.

Čísla jsou zmatečná, ministerstvo nekomunikuje

V celé očkovací strategii Česka je ale nejasností více. Aktuální informace o tom, kolik je v Česku ve skutečnosti očkovaných lidí a kolik je dostupných vakcín, se totiž na veřejnost dostávají různými cestami.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu po návštěvě očkovacího centra v Brně novinářům řekl, že v Česku bylo podle odhadů očkováno 70 až 75 tisíc osob. Oficiálně nahlášeno z očkovacích center ale bylo jen 61 474 lidí.

Web ministerstva vnitra následně ke čtvrtečnímu ránu ukázal 70 680 očkovaných lidí. Informativní popisek uvedený vedle dat následně uvádí: "Aktualizace probíhá jednou za týden vždy ve čtvrtek v ranních hodinách." Zatímco data o počtu nemocných ministerstvo předkládá denně, pozitivní čísla v podobě počtu očkovaných se ale veřejnost tímto kanálem dozví jen jednou týdně.

Poslední informace tak pochází opět od premiéra. V pátek odpoledne Babiš oznámil, že je v Česku dosud naočkováno 94 328 lidí. Jestli se do čtvrtka, kdy dojde k dalšímu přepočtu dat, ale objeví jiné aktuální číslo, a jakou cestou, není jasné.

Ještě méně přehledné jsou informace o počtu vakcín, které by se měly na území Česka nacházet. Těch by podle různých zdrojů měly v Česku být nižší stovky tisíc. Od firmy Pfizer se mělo do Česka dostat už 169 tisíc dávek a podobný objem by měl dorazit příští týden.

Harmonogram ministerstva vnitra přitom za leden počítá s dodávkou 277 875 vakcín od firmy Pfizer a s 80 tisíci vakcín od společnosti Moderna. Dlouhodobě přitom zaznívá kritika za nízký počet očkovaných v Česku. Při porovnání výše uvedených dat je přitom zřejmé, že zhruba polovina dávek vakcín leží zatím nevyužitá.

Rezervace selhávají, vláda opět mění strategii

Na to, že se očkování nezvládá organizačně, poukazuje i poslední prohlášení premiéra Babiše. Ten v pátek při návštěvě Alzheimer centra v Praze uvedl, že považuje za zbytečné, aby se rezervační systém k očkování proti koronaviru otevřel 1. února pro všechny lidi v Česku, jak bylo původně v plánu.

To potvrdil i Blatný, který připustil, že 1. února asi nedostanou možnost se do systému hlásit všichni lidé, jak bylo v plánu. Zřejmě se bude jednat jen o lidi starší 65 let, chronicky nemocné a vybraná povolání, se kterými vakcinační strategie počítá přednostně.

Samotný rezervační systém přitom dnes ráno po spuštění nefungoval. Řada lidí měla problémy s registrací a následnou rezervací termínů pro očkování, systém měl technické problémy, SMS zprávy přicházely opožděně a aplikace se zasekávala.

Navzdory tomu byla kapacita volných termínů brzy vyčerpaná a kdo se přihlásil po více než hodině, už na něj žádný nezbyl. Termín si totiž mohlo zarezervovat jen 3000 lidí, podle premiéra proto, že většina dávek vakcín je určena k očkování v nemocnicích a domovech pro seniory, tedy mimo rezervační systém.

V médiích i na internetu se navíc objevují informace, že se systém podařilo několika jedincům poměrně jednoduše prolomit. O kvalitě zpracování vypovídá také anketa České tiskové agentury, podle které je systém nedodělaný.

"Rezervační systém na očkování proti koronaviru, který stát dnes spustil, není podle IT odborníků řádně otestovaný a "odladěný". Využil se systém třetí strany, který není primárně pro tento účel. Je zdlouhavý a požaduje po občanech mnoho zbytečných údajů, které už navíc má," uvádí ČTK.