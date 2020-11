Česko posílá ochranné rukavice do Francie, remdesivir na Maltu

V obou případech Česko reagovalo na žádost daných zemí o pomoc při boji s epidemií koronaviru. "Česko je jednou z členských zemí EU, cítí to tak a plní závazky oboustranně," uvedl ministr.

O ochranné rukavice požádalo francouzské ministerstvo zahraničních věcí, Česko je posílá jako materiální dar. Malta o anitvirotikum remdesivir žádala kvůli výpadku jejích dodávek, dodal ministr. V Česku byl lék podaný od 24. března zhruba tisícovce pacientů, zásoby na říjen mají být pro 1650 lidí.

Do Česka v posledních dnech jako výpomoc pro možné naplnění kapacit nemocnic proudí plicní ventilátory z různých zemí i unijních zásob. Premiér Andrej Babiš (ANO) v této souvislosti odmítl, že Česko na jaře nepomáhalo epidemii zvládnout více postiženým zemím, zmínil například pacienty z Francie, kteří nakonec do ČR nedorazili. Jako příklad pomoci uvedl také, že Česko nebránilo pracovat za hranicemi zdravotníkům jezdícím za prací do Rakouska a Německa.