Covidem se na podzim nakazilo 12.000 seniorů z domovů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Koronavirem se v podzimní vlně epidemie nakazilo dosud 12.000 klientů domovů pro seniory a další potřebné. Nejvíc z nich se s covidem léčilo v polovině listopadu, a to 5100. Teď nemoc prodělává přes 3500 lidí. Celkem 1794 nakažených klientů zemřelo. Jsou to skoro tři procenta obyvatel zařízení. Vyplývá to z údajů, které dnes ČTK získala od Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS).