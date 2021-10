Epidemie se vyvíjí dle rizikového scénáře, musíme reagovat, řekl Vojtěch

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Epidemie covidu-19 se začala vyvíjet podle rizikového scénáře a nezastaví se ze dne na den. Epidemiologická situace se mimořádně zhoršila a ministerstvo na to musí reagovat. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v návaznosti na to, že se na některých chystaných opatřeních vláda neshodla se zástupci budoucí vládní koalice.