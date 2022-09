Lékaři chtějí rozšířit očkování proti opičím neštovicím na skupiny osob s rizikovým chováním

Ministerstvo by podle něj pro léčbu nakažených mělo zajistit také antivirový lék. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) ČR očkuje více než ostatní země, lék chce řešit na úrovni celé EU, o jeho nákupu se ale nejedná.

"Většina onemocnění opičími neštovicemi v Česku má lehčí průběh, nicméně v Evropě už jsou hlášena úmrtí. Přestože se virus nezdá být příliš nebezpečný, stále je to příbuzný viru pravých neštovic, a ty nebezpečné byly," uvedl Dlouhý. Podle posledních informací Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí (ECDC) je v Česku evidováno 66 případů. V Evropě jde o zhruba 29.000.

"Světová zdravotnická organizace se shoduje s týmy odborníků, že ta vlna je za námi a klesá," řekl novinářům Válek. Česko tento týden nahlásilo do evropských statistik první úmrtí nakaženého, podle Válka šlo o souběh řady závažných nemocí včetně opičích neštovic. Nemocnice, kde byl hospitalizovaný, uvedla, že se nakazil před několika týdny. Podle Dlouhého ale právě tato infekce vedla k oslabení nemocného a jeho hospitalizaci. V EU je podle Válka šest případů nákazy i u dětí, jeden potvrdili hygienici v Praze.

Česko dostalo ze společného evropského nákupu dávky očkování pro 1400 osob. "My jsme byli v ČR spíš aktivnější, začali jsme očkovat rizikové skupiny proaktivně a jsme v tomto směru napřed proti dalším zemím Evropské unie," uvedl Válek.

Podle rozhodnutí ministerstva je povoleno vakcínu podávat zdravotníkům, kteří o nakažené pečují nebo pracují s infekčním materiálem. Očkováni jsou také lidé, kteří byli s nakaženým v rizikovém kontaktu. Podle primáře Infekční kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze Milana Zlámala ale má očkování kontaktů smysl jen čtyři dny po setkání.

Rozšíření na další skupiny s rizikovým chováním, podle lékařů řádově tisíce lidí, se podle Válka neplánuje. "V současné době se opičí neštovice přenáší zejména intimním kontaktem, proto by bylo vhodné očkovat lidi, kteří jsou z tohoto pohledu ve vyšším riziku. Tedy ty, kteří často mění sexuální partnery, mají vícečetné sexuální kontakty a kteří se v tomto ohledu, řekněme, nedrží zpátky," uvedl Dlouhý s tím, že podobně nastavili systém například v USA. Podle něj mají tito lidé, kteří například podstupují pravidelné testy na sexuálně přenosné choroby, sami o očkování zájem.

"U očkování proti opičím neštovicím je skupina, u které výhody převažují, očkovaná. U ostatních rizikových skupin ten benefit není zásadní," doplnil Válek s tím, že při srovnání přínosů a rizik to nepovažuje za smysluplné a rozumné.

Lidi, kteří byli očkovaní před rokem 1980 proti pravým neštovicím, by podle lékařů stačilo přeočkování jednou dávkou. Původní vakcína je sice k dispozici, podávat ji ale možné není, protože nesplňuje současné bezpečností nároky.

Podle Dlouhého by se ČR v rámci předsednictví EU měla zaměřit na to, aby pro evropské nakažené byl dostupný antivirový lék, který podávají v USA. "Nicméně v Česku není dostupný ani registrovaný. Vzhledem k potenciálu viru bych však považoval za vhodné, aby stát začal pracovat na nákupu léku a umožnil jeho použití v léčbě," řekl Dlouhý. Podle Válka se zatím o nákupu léku nejedná, případně by se řešil na celoevropské úrovni podobně jako vakcíny proti této nemoci.