Lidé se po pozitivním PCR testu zřejmě nebudou muset 30 dní testovat

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé, kteří měli pozitivní PCR test na covid-19, by se nemuseli 30 dnů od jeho provedení testovat. Navrhuje to ministerstvo zdravotnictví, ve středu o návrhu bude jednat vláda. Změna by mohla platit od pondělí 31. ledna. Informaci Deníku N dnes ČTK potvrdil mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.