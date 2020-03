Muž nakažený koronavirem byl převezen do Prahy, všichni nemocní jsou na Bulovce

"Zatím máme informace takové, že prakticky druhý den po návratu ho manželka dovezla na infekci a že těch kontaktů tam bude minimálně, ale musíme to ještě ověřit," řekla ČTK ředitelka Krajské hygienické stanice se sídlem v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková. Muž byl původně hospitalizovaný v Ústí nad Labem. "Zdravotníci postupovali podle předem daného scénáře," dodal Chrástecký.

Podle Šimůnkové je v domácí karanténě v kraji dalších deset lidí, kteří nemají ale žádnou vazbu na případ nemocného muže. Souvisí to podle ní s tím, že v části Ústeckého kraje byly prázdniny a řada lidí odjela na dovolenou do Itálie, která je v Evropě nejvíce zasažena novým typem koronaviru. "Hlásí se nám spousta lidí co byli v těchto oblastech. Už jsme nějaké domácí karantény dali, budeme v šetření pokračovat dále," uvedla Šimůnková.

Česká republika má první tři potvrzené případy nákazy způsobené novým typem koronaviru. Všichni jsou umístěni v pražské Nemocnici Na Bulovce a všichni do ČR v poslední době přicestovali z Itálie. Muž ročník 1976 hospitalizovaný původně v Ústí byl s rodinou na lyžařské dovolené v Itálii. "Cestoval autem s manželkou a čtyřmi dětmi, všichni jsou v domácí karanténě a jsou bez příznaků, ale protože cestovali s tímto pánem, tak riziko nákazy je výrazné a budou testováni v dohledné době," řekl dnes na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Uvedl, že lidé by měli zvážit cesty do rizikových regionů, pokud nejsou nezbytné. Především v severní Itálii existuje riziko nákazy, dodal. Uzavření hranic vyloučil, podle úřadů by šíření onemocnění nezastavilo, maximálně zpomalilo.