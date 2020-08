Jsme připraveni na druhou vlnu? Lídr opoziční strany Jurečka má jasno

"Na případnou druhou vlnu jsme jako země výrazně nepřipraveni. Pokud se přístup ministerstva zdravotnictví a dalších resortů zásadně nezmění, bude se s největší pravděpodobností opakovat situace z března a dubna. Bohužel musím říct, že nejsme na epidemii o nic víc připraveni, než jsme byli v polovině března tohoto roku,“ stěžoval si předseda KDU ČSL v interview pro ČT24.

Samotná opozice žádá od vlády přípravy na možný nástup druhé vlny už od uvolnění přijatých restrikcí. Jurečka si stěžoval, že vláda úplně opomenula školství, které vůbec není připravené na případné další omezení výuky. "Budou k ní mít všechny děti přístup? Pojďme tato opatření více rozpracovat, abychom případnou druhou vlnu zvládli lépe,“ žádal Jurečka.

Chytrá karanténa nefunguje a semafor není dobře postavený

Lidovci se rovněž také nezamlouvá nově zavedený systém pohotovostních stupňů - semafor. Nelíbí se mu představa mapy na úrovni okresů. Byl by spíše pro obce s rozšířenou působností nebo i menší územní celky. Nechápe také, proč by se v případě pozitivních testů v rámci jedné obce měla dělat opatření pro celý okres.

Přišla-li by druhá vlna epidemie, pak by byla zapotřebí dobrá koordinace mezi jednotlivými ministerstvy, ale i větší efektivnost řešení ze strany všech čtrnácti krajských hygienických správ. Dle Jurečky by bylo dobré tomu dát nějaký řád.

Vláda ubezpečila, že ani v případě výrazného zhoršení epidemiologické situace v rámci regionu by nedošlo k omezení jeho ekonomického chodu. "Kdyby se některý region dostal do červené, těžko zvladatelné zóny, jako bylo například uzavření Litovelska a Uničovska, tak už samotné uzavření ekonomický vývoj ovlivňuje, ať už chtěně, či nechtěně. Už během uzavření těchto oblastí to zkomplikovalo život tisícům lidí,“ konstatoval předseda KDU ČSL.

Pokud jde o inteligentní karanténu a s ní související trasování kontaktů nemocných, tak ta není vyhovující, jelikož se dosud neprokázaly žádné její výsledky. Navíc ani není známo, jak reálně funguje. "Nikdo výsledky chytré karantény v praxi neviděl,“ nechal se slyšet Jurečka.

Čekání na zhoršení situace by mohlo být nebezpečné

Pražská hygienička Zdeňka Jágrová už avizovala, že se ve všech dopravních prostředcích MHD, tedy nejen v metru ale i tramvajích a autobusech, obnoví povinnost mít zakrytá ústa i nos. Momentálně se čeká na lepší klimatické podmínky. Šéf lidovců by ale uvítal, kdyby se nečekalo na výrazné zhoršení situace. Občanům by se měla dávat preventivní doporučení. Už teď by měli být lidé, kterým to nedělá problém, žádáni, aby si v MHD nasazovali roušky. Většině rozumně smýšlejících by nedělalo problém tak učinit.

V případě zásoby ochranných pomůcek se budou Češi s velkou pravděpodobností opět potýkat s nouzí. Opozice se sice marně snažila přimět vládu ke spolupráci s českými firmami, ale neúspěšně. "Vládu jsme žádali, ať udělá zakázky či předobjednávky u českých firem, které vyrábějí špičkový materiál. Chtěli jsme, aby stát bral české firmy vážně a budoval v nich strategickou kapacitu pro výrobu ochranných pomůcek. To se bohužel nestalo," konstatoval Jurečka smutný fakt.

Měly by se podporovat české firmy?

Předseda lidové strany by navíc v podpoře českých firem viděl jeden z nástrojů, pomocí něhož by se dala udržet co nejnižší nezaměstnanost. "Z mnoha zdrojů vyplývá, že firmy se potýkají s výrazným propadem počtu zakázek, to znamená, že ty firmy dlouhodobě budou těžko udržovat svoje zaměstnance. Je velmi nutné hledat způsoby, kterými těmto firmám vytvářet nové zakázky,“ konstatoval.

"Ukazuje se, že například v nanotechnologii, což je třeba i optika a zdravotní pomůcky, lze hledat nové obory a nová pracovní místa. Sem by měl stát smysluplně nasměřovat peníze, aby podporoval nejenom vědu a výzkum, ale i vznik pracovních míst,“ podotkl.

Co se týče deficitu státního rozpočtu, tak pro ten KDU ČSL odmítla hlasovat, jelikož nebylo zcela jasné, kam přesně vláda zamýšlí finanční prostředky investovat. Jurečka poukázal mimo jiné i na návrh resortu místního rozvoje na inzerci dovolené v Česku, který by vyšel na dvě miliardy korun, což je podle něj výsměch daňovému poplatníkovi. "Byl bych rád, kdyby ty peníze směřovali na něco důležitého, někam, kde mohou pomoci – například právě k podpoře firem," řekl šéf lidovců.

Volební spolupráce

"Momentálně se soustředíme na krajské a senátní volby na podzim. V různých krajích jsme se dokázali domluvit s ostatními stranami a do voleb jdeme v koalici. Chceme, aby kraje fungovaly lépe, transparentněji a efektivněji,“ nastínil Jurečka, jak to momentálně vypadá se spoluprací opozičních stran.

Co se týče spolupráce v rámci koalic, tak s tou opozice počítá i ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Lídři jednotlivých stran spolu neustále hovoří a snaží se najít nějaké řešení. Voličům by měla být nabídnutá lepší alternativa řízení ČR.

"Momentálně ani v budoucnu si nedokážu představit, že by lidovci spolupracovali s vládními stranami. Uvidíme, jaký bude vývoj ČSSD, která již naším koaličním partnerem dříve byla. Spolupráci s hnutím ANO ale můžu ihned vyloučit,“ ukončil předseda KDU ČSL.