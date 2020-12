Nemocnice by měly "velmi opatrně" plánovat neakutní péči. Musíme zůstat ostražití, soudí Blatný

Nárůst počtu nakažených v posledních dnech sice není podle něj extrémní ani skokový jako v některých jiných zemích, byl očekávaný, je ale nutné zůstat ostražitý a dodržovat platná omezení, řekl dnes Blatný novinářům.

Plošné, bezplatné a dobrovolné antigenní testování, které dnes za velkého zájmu veřejnosti začalo, nárůsty ještě logicky zvýší, dodal. Bude proto dál nezbytné sledovat i vytíženost nemocnic. Ministr nicméně předpokládá, že nárůst pozitivně testovaných nebude odpovídat nárůstu počtu hospitalizovaných, protože většina nakažených má mírný průběh nemoci nebo je úplně bez příznaků. "Čím více by se rozevíraly nůžky mezi nově diagnostikovanými lidmi, kteří nemají potíže, a novými příjmy do nemocnic, tím to pro nás bude lepší zpráva," zdůraznil Blatný.

Pokud by se ale nemocnice znovu začaly výrazně plnit, bylo by nutné stejně jako při jarní i podzimní vlně omezit neakutní necovidovou péči. Náměstek ministra Vladimír Černý už vyzval nemocnice, aby takové operace a další péči plánovaly velmi obezřetně. Některé už tak činí, uvedl Blatný. Například moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) dnes uvedl, že v kraji výrazně přibývá nakažených, hospitalizovaných a roste i podíl pozitivních testů, nemocnice by proto měly omezit neakutní péči.

Vláda koncem listopadu zrušila po zhruba měsíci nařízení, kterým zakázala nemocnicím poskytovat odkladnou péči. Nemocnice tak mohly znovu provádět plánované operace, musí mít ale stále zálohy pro pacienty s onemocněním covid-19.

V úterý testy prokázaly v Česku dalších 7889 případů koronaviru, což byl nejvyšší denní nárůst od 12. listopadu. Z téměř 30.000 testů bylo pozitivních 27 procent. Rizikové skóre PES k dnešku stouplo o pět bodů zpátky na 71 bodů, kde bylo v neděli a v pondělí. Může za to zhoršení průměrné pozitivity testů. Body odpovídají čtvrtému stupni rizik. Při započtení antigenních testů je skóre PES 61 bodů jako v úterý. Pozvolna roste i počet hospitalizovaných. V nemocnicích bylo s koronavirem v úterý 4632 lidí, o 85 víc než v pondělí. Ve vážném stavu je 585 z nich. Začátkem listopadu vyžadovalo léčbu v nemocnici i přes 8000 pacientů s covidem.

V Česku nyní platí opatření pro třetí stupeň pohotovosti, v pátek se země přesune do přísnějšího čtvrtého stupně.