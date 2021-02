ONLINE: PES dál zůstává na pětce, ve čtvrtek začne zkušební testování žáků

8:35 - Obrovský zájem o testování antigenními testy zaznamenává od víkendu testovací stanoviště na Tachovsku, které provozuje Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky Praha-západ. Kromě stanoviště přímo v obci Rozvadov, které je otevřené v neděli a v pondělí, otevřeli samaritáni nonstop testovací stanoviště přímo na dálničním přechodu Rozvadov. Za neděli obě stanoviště otestovala na 700 lidí, řekl dnes ČTK koordinátor odběrových týmů Stanislav Částečka.

8:21 - V Česku by se mělo ve čtvrtek konat zkušební testování školáků, a to nejspíš v Sedlčanech. Novinářům to ráno na kbelském letišti řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Svou plánovanou cestu do Rakouska, kde se měl seznámit s postupem testování ve školách, zrušil. Kvůli mlze bylo možné odletět až v 11:00, premiér by se nestihl vrátit na jednání vlády. Kabinet bude jednat o návrhu pandemického zákona i o nabídce antigenních testů.

8:00 - V Česku platí od 27. prosince opatření pro nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Od 14. ledna do 13. února se protiepidemické skóre drželo ve čtvrtém stupni. I když při loňském zavedení systému PES ministerstvo uvádělo, že by mělo být zváženo zmírnění opatření, pokud skóre rizika zůstane aspoň sedm dní v nižším pásmu, vláda naopak některá opatření ještě zpřísnila. V neděli index kvůli nárůstu průměrného počtu nově nakažených na 100.000 obyvatel stoupl na 77 bodů, a po měsíci se tak vrátil do nejpřísnějšího stupně pohotovosti.