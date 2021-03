Pětina lidí na JIP s covidem je mladších 60 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pětina pacientů na jednotkách intenzivní péče (JIP) s covidem-19 je mladší 60 let, desetina je mladší 50 let. Jen 20 procent ze všech pacientů na JIP má normální váhu, ostatní mají nadváhu nebo jsou obézní. Na dnešním jednání výboru pro zdravotnictví v Poslanecké sněmovně to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Od čtvrtka se počty lidí na JIP pohybují většinu dní nad 2000.