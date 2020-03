Počet nakažených lidí v ČR koronavirem je už 189

Nakažených je o 39 více než dnes ráno, jde o nejvyšší denní nárůst od 1. března, kdy se objevily první potvrzené případy nákazy koronavirem. Výrazněji stoupnul počet nakažených v Olomouckém kraji, kde měl pozitivní test i lékař urgentního oddělení Fakultní nemocnice (FN) v Olomouci. Nakaženého lékaře má také nemocnice v Břeclavi.

Podle aktualizovaných údajů k 17:30 na webu ministerstva, které stále uvádějí 177 případů nákazy, bylo nejvíce infikovaných v Praze, následovaly Středočeský, Olomoucký, Ústecký a Zlínský kraj. Potvrzené případy onemocnění COVID-19 mají i ostatní kraje.

V Olomouckém kraji onemocněl koronavirem lékař, který se před týdnem vrátil z Řecka. Do karantény musí jeho pacienti i personál. V Břeclavi jde o lékaře původem ze Slovenska, který na Slovensku trvale žije a do Břeclavi dojíždí do práce. Otestovat se nechal v pátek ve Fakultní nemocnici Brno a odjel domů do Bratislavy, kde je v domácí izolaci.

Počet nakažených v Česku začal výrazněji stoupat v úterý, kdy přibylo 25 nových případů nákazy koronavirem, za středu se počet zvýšil o 31 nakažených a ve čtvrtek o 22, v pátek o 25. Nikdo z nakažených se podle náměstka ministra Romana Prymuly zatím ještě neuzdravil. Ač jsou někteří pacienti bez příznaků nemoci, testy stále ukazují, že virus vylučují, řekl dnes Radiožurnálu.

Kvůli koronaviru vláda vyhlásila ve čtvrtek nouzový stav, zrušeny byly kulturní i sportovní akce, od dnešního dne jsou zavřené obchody a restaurace. Některé podniky nabízejí možnost rozvážení jídla. Obchodů s potravinami, lékáren, drogerií, benzinových pump a dalších výjimek se uzavření netýká.

Od pondělí bude až na výjimky zakázán vstup do Česka všem cizincům a Čechům cestovat kamkoli do zahraničí.