Pomoc z Ruslanu půjde přes vnitro i záchranářům a nemocnicím

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda změní model distribuce ochranných pomůcek, které začnou do Česka proudit z Číny. Ministerstvo zdravotnictví bude zásobovat pouze svoje nemocnice, zbytek bude proudit do krajů přes ministerstvo vnitra. Sto tun ochranných pomůcek z obřího letounu Ruslan, který má dorazit do Pardubic, už podle nového modelu rozdělí dnes v noci mezi záchranáře a nemocnice ministerstvo vnitra.