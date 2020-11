Reforma psychiatrie: Ministerstvo chce analýzu 18 léčeben, vypsalo nadlimitní zakázku

Ministerstvo předpokládanou hodnotu zakázky přesně nevyčíslilo, uvedlo ale, že bude vyšší než 3,6 milionu korun bez DPH a že se tedy bude jednat o zakázku zadávanou v nadlimitním režimu. Tento týden vypršel termín, do kterého se mohli zájemci o zakázku hlásit. Kolik nabídek ministerstvo dostalo, úřad ČTK nesdělil.

Vítěz zakázky by měl nejprve shromáždit data o každé z 18 psychiatrických nemocnic, udělat jejich analýzu a následně zpracovat dokument, který by navrhl změny v areálech léčeben. Posoudit by měl mimo jiné stav infrastruktury, sítí, budov a pozemků, zpracovat plán investic i možného využití majetku k jiným účelům. "Výstupy z veřejné zakázky budou sloužit jako informace jednotlivým nemocnicím, jak může reforma psychiatrické péče ovlivnit nakládání s jejich majetkem," napsal ČTK Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva. Z dokumentů by mohlo vyplynout, který majetek je pro nemocnice zbytný a jak je možné jej využít. Podle harmonogramu zakázky dokumenty měly být hotovy do 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Posuzovat se bude využití areálů psychiatrických nemocnic pro dospělé v pražských Bohnicích, Dobřanech, Kroměříži, Opavě, Brně, Havlíčkově Brodě, Kosmonosích, Horních Beřkovicích, Jihlavě, Bílé vodě, léčeben ve Štenberku, Červeném Dvoře, Žamberku, Petrohradu a Nechanicích a také dětských zařízení v Opařanech, Lounech a Velké Bíteši. Jak vyplývá z popisů jednotlivých léčeben, mnohé areály vznikly v 19. nebo na začátku 20. století, některé jsou kulturními památkami. Část budov a inženýrských sítí je ve špatném technickém stavu.

Podle podkladů k zakázce se v těchto areálech nachází zhruba 600 nemovitostí, v kterých je téměř 9000 lůžek. Asi třetina (34 procent) objektů slouží alespoň zčásti jako léčebný pavilon, v desetině se konají terapie, pětinu tvoří technické zázemí. Další nemovitosti slouží jako správní budovy, bytové domy nebo domy, v kterých se poskytují související služby. Asi tři procenta (21 objektů) je označeno za volný nebo nepotřebný majetek.

Zakázka je součástí projektu takzvané deinstitucionalizace služeb pro duševně nemocné, který je financován z fondů EU. Podle plánu ministerstva by měly psychiatrické nemocnice postupně omezovat kapacitu a část nemocných by se měla zapojit do společnosti. Pomoci jim mají centra duševního zdraví, která v posledních letech vznikají.