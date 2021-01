Rizikový index PES stoupl na 89 bodů, zůstává v nejhorším stupni

Zvýšil se i další ukazatel výpočtu indexu, a to počet nových případů nemoci covid-19 za posledních 14 dní v přepočtu na 100.000 obyvatel. Zjednodušené reprodukční číslo se mírně snížilo z 1,31 na téměř 1,28 a pozitivita testů za poslední týden stagnuje. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V nejvyšším stupni jsou dál všechny kraje, nejhorší je nyní situace v Pardubickém kraji, kde se hodnota PES zvýšila na 94 bodů. O dvacet bodů nižší index mají v Plzeňském a Jihočeském kraji, což znamená na spodní hranici pátého stupně.

Podle dat ministerstva zdravotnictví se počet nových případů za posledních 14 dní v přepočtu na 100.000 obyvatel k dnešnímu dni zvýšil o 46 na 1160. Skóre PES se zhoršilo kvůli šíření nákazy mezi lidmi staršími 65 let. Za poslední dva týdny bylo mezi nimi v přepočtu na 100.000 obyvatel 991 nově nakažených, o 50 víc než předchozí den. Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, kleslo zhruba na 1,28. Podíl pozitivních testů na nový koronavirus za posledních sedm dní zůstává na hodnotě asi 44,5 procenta.

Ministerstvo dnes oznámí nový způsob výpočtu indexu PES, podle něhož se mají v Česku řídit opatření proti šíření viru. Má zohlednit i počet hospitalizovaných pacientů s covidem. Metodika se bude měnit také kvůli antigennímu testování, které zkresluje celkovou pozitivitu provedených testů. Upraví se zřejmě i tabulka restrikcí rozdělená do pěti stupňů pohotovosti. Některé aktivity, které jsou v některých stupních nyní zakázané, by za určitých okolností byly povolené. Jednou z podmínek by mohl být negativní antigenní test.