Testování na covid-19 bude podle výrobce PCR testů potřeba zřejmě i příští zimu

"V současné době jsou maxima kolem 50.000 (provedených testů hlášených státem) PCR testů denně. Minulý týden i ke 100.000," řekl jednatel firmy Václav Navrátil. Podle zkušeností ze srovnatelně velkého Dánska odhaduje, že v ČR by byla potřebná kapacita 150.000 až 300.000 testů denně. "Abychom tu kapacitu vybudovali, tak bychom na tom museli systematicky pracovat. Během dvou až šesti měsíců by se ale dala taková kapacita vybudovat," dodal.

V Česku se používají metody od různých výrobců, potřeba je laboratorní přístroj na vyhodnocování vzorků a chemikálie, kterými se vzorek upravuje. Právě úpravu vzorku před samotným testování, tedy jeho čištění a izolaci DNA viru, metoda firmy podle jejích zástupců zjednodušila. Sama pak vyrábí celý systém od odběrové sady, přístroje na vyhodnocení po IT systém pro registraci a evidenci výsledků vzorku.

Jedna laboratoř musí do systému pro testování jejich metodou investovat zhruba pět až deset milionů korun, vznikla by tím kapacita asi 5000 až 10.000 testů denně. V současné době PCR testy vyhodnocuje asi 150 laboratoří. "Pokud by čtvrtina laboratoří měla naše řešení, zvýšila by se kapacita na 200.000 vzorků denně," uvedl vedoucí aplikační podpory laboratoří Jiří Schimer.

Podle Navrátila nyní nejsou dostatečné laboratorní kapacity na PCR testování ve všech školách. Pokud by se PCR metodou testovalo pravidelně, není podle něj nutné všechny děti otestovat v pondělí. "Tím se zbytečně připravujeme o čtyři pětiny kapacity," řekl na dotaz ČTK. Extrémně náročná je u testování žáků administrativa.

Citlivý PCR test dokáže odhalit pozitivitu tři dny po nakažení. Podle provozního a finančního ředitele firmy Martina Dienstbiera by tak bylo možné při jejich používání i zkrátit karantény. V současné době musí lidé na test mezi pátým a sedmým dnem po rizikovém kontaktu s nakaženým.

Aktuální PCR test, který hradí zdravotní pojišťovna, případně samoplátce laboratoři, stojí zhruba 800 korun. Díky automatizovanému zpracování a vyhodnocování může být cena testu DIANA Laboratories 350 korun a z dopoledních odběrů by byly výsledky ještě ten samý den. V současné době mají laboratoře na předání výsledku 48 hodin.