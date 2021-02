V Česku loni přibylo 251 pacientů s HIV, meziročně o 29 více

"Výsledky roku 2020 stále ukazují, že se nám nedaří snížit nárůst HIV infekce pod hranici 200 případů za rok," uvedl dnes v tiskové zprávě výkonný ředitel organizace pro prevenci AIDS Red Ribbon Zdeněk Hlavatý.

V roce 1985 odborníci zaznamenali tři případy nákazy virem HIV. V roce 1997 se počet nově nakažených dostal na 62. Přes stovku se přehoupl o deset let později, kdy dosáhl 121. Postupně rostl. Zatím nejvyšší byl v roce 2016, kdy lékaři evidovali 286 nových případů. V roce 2017 jich bylo 254 a o rok později 208.

Hlavatý současně připomněl, že loňský rok byl ve znamení nové pandemie, kterou způsobil covid-19. "Rozdíl mezi covid-19 a HIV je ten, že na covid-19 svět již vakcínu našel. U HIV nám zůstává jako prevence stále bezpečnější sex, kondom a k tomu je stále nutná rouška zakrývající nos a ústa," doplnil.

Nové případy HIV infekce se v loňském roce objevily ve všech krajích. Nejvíce, konkrétně 94, jich připadlo na Prahu, za kterou s velkým odstupem následoval Jihomoravský kraj s 39 případy. Na opačné straně žebříčku skončila Vysočina s jedním novým HIV pozitivním a Zlínský kraj se dvěma.

Ve věkové skupině 15 až 19 let se podle odborníků loni objevily tři případy HIV infekce a dva mezi lidmi staršími 60 let. Více než padesáti nově diagnostikovaným HIV pozitivním bylo mezi 30 až 34 lety. Přes 30 případů nových případů se objevilo ve skupinách 40 až 44 let a 35 až 39 let.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.