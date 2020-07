V Česku přibylo za středu skoro 250 případů nákazy koronavirem

Vyšší denní přírůstek počtu prokázaných případů než tuto středu zaznamenaly laboratoře 28. června, kdy do statistik přibylo 305 nakažených. Více než 200 nových případů za den přibylo od té doby pouze třikrát, a to 29. června (202 nakažených), toto úterý (211 případů) a ve středu.

Kvůli zvýšenému počtu aktuálně nemocných nařídil ministr zdravotnictví Adama Vojtěch (za ANO) revizi této statistiky. Má podezření, že vyléčení se v datech objevují pozdě. Už dnes se na webu ministerstva zdravotnictví objevil revidovaný údaj o počtu aktuálně nemocných za úterý. Z původních 5046 případů klesl na 4845.

Ministr Vojtěch ve středu uvedl, že podle vývoje epidemiologické situace do pátku zváží zavedení preventivních celostátních opatření proti šíření nového typu koronaviru. Případná opatření nechtěl specifikovat, nejednalo by se však podle něj o dramatické záležitosti typu zavírání celých ekonomických sektorů a podniků. Na doplňující dotaz nevyloučil, že by mohlo jít například o povinné roušky ve vnitřních prostorech.

I přes růst počtu nových případů a nová ohniska viru ministr nepovažuje současnou situaci za druhou vlnu epidemie. "Stále platí to, že všechny kraje na tom nejsou stejně. Některé mají minimální záchyt," uvedl ve středu Vojtěch.

Nejhorší situace byla v posledních dnech v Moravskoslezském kraji. Za posledních sedm dní přibylo na Karvinsku v přepočtu na 100.000 obyvatel zhruba 68 nakažených, což je nejvíce ze všech regionů ČR. V sousedním Frýdecko-Místecku je to přibližně 40 případů na 100.000 obyvatel.

V Čechách je nejvýraznější ohnisko nákazy na Jablonecku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno přes 24 nakažených na 100.000 obyvatel. V Libereckém kraji se kvůli zvýšenému počtu nově prokázaných případů vrátí roušky. Od pátku 24. července je budou muset nosit lidé při návštěvě ve všech zdravotnických zařízeních, při nákupu v lékárně, ve vybraných zařízeních sociálních služeb a například i pracovníci v terénních sociálních službách.

Zhoršuje se také situace v hlavním městě a okolí. V Praze je za posledních sedm dní přes 15 nakažených na 100.000 obyvatel. V Praze-západ je zhruba 17 nakažených a v Praze-východ 19 nakažených na 100.000 obyvatel.

Nemoc covid-19 má u většiny nakažených lehký průběh. Počet hospitalizovaných se dnes snížil o sedm na 141, v těžkém stavu je 22 z nich.