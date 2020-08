Ve Slezsku opět přibývá nakažených koronavirem. Hejtman zveřejnil nové grafy

"Bohužel, opět došlo k nárůstu nakažených především v okrese Frýdek-Místek a i celkovému. Okresy, které jsou nejméně rizikové, jsou Bruntál, Nový Jičín a Opava," uvedl Vondrák. Podle semaforu, který ukazuje stupně pohotovosti pro hodnocení situace s nemocí covid-19 v okresech republiky, byly v regionu zeleně označeny okresy Frýdek-Místek, Ostrava a Karviná. Zelená barva značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu.

Podle zveřejněných údajů chytré karantény je v regionu aktuálně 1189 nemocných, 3328 lidí se z nákazy dosud vyléčilo a 83 jich v souvislosti s covidem-19 zemřelo. Hospitalizováno je nyní 61 nemocných.

Ředitel Domova pro seniory Havířov Milan Dlábek dnes ČTK řekl, že z testů, které se v zařízení dělaly minulý týden, má zpět 131 výsledků a na 19 ještě čeká. Všechny dosud doručené výsledky jsou negativní. Testy podstoupili klienti a zaměstnanci z traktu A ve středisku Luna, v této části zařízení se nákaza dosud neobjevila. Absolvovali je také zaměstnanci pomocných provozů, jako je kuchyň či prádelna. V domově, který má dvě střediska - Helios a Luna, se dohromady nakazilo zhruba 25 lidí, dva senioři nákaze podlehli.

Data a údaje o nemocných se dlouhodobě z různých zdrojů liší, důvodem jsou rovněž odlišné způsoby zpracování údajů. Například Krajská hygienická stanice Ostrava eviduje 4257 pozitivně testovaných. Hygienici data o nemocných vykazují, až když s nimi ukončili epidemiologické šetření. Statistika ministerstva zdravotnictví v regionu k dnešku udává 4612 nemocných od počátku pandemie.

V kraji platí zvýšená protiepidemická opatření, jako povinnost roušek v budovách i hromadné dopravě. Výjimkou je okres Bruntál, kde uvnitř lidé roušky mít nemusí, nasadit si je musí jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Restaurace a bary smí fungovat pouze do půlnoci a na umělé koupaliště nemůže více než 500 lidí najednou, opět s výjimkou Bruntálska. Zpřísněná opatření platí i v celé zemi, ve většině případů jsou mírnější než moravskoslezská krajská opatření. Krajští hygienici v pondělí uvedli, že v tomto týdnu by zřejmě mohlo nastat další rozvolnění protiepidemických opatření, dotknout by se mohlo venkovních akcí a hygienici budou řešit i provoz restaurací.