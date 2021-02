Volné termíny k antigennímu testu jsou v Praze i na dnešek

V Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) v Praze lze antigenní testy podstoupit ještě dnes, vyplývá ze systému určeného k objednávání. Na většinu termínů v tomto týdnu se zatím nikdo nepřihlásil, přestože objednaný termín je zde podmínkou podstoupení testu. V ÚVN bezplatné testy pro lidi se zdravotním pojištěním provádí od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 18:00 a o víkendu do 16:00. Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) nadále zájemce testují bez rezervace, uvádí nemocnice na webu. Veřejnost se k testům v tamních dvou odběrových místech může dostavit denně od 07:30 do 17:30.

Rovněž Fakultní nemocnice Bulovka nabízí neobsazené termíny. Zájemci o test se mohou objednat na kterýkoliv termín od dnešního odpoledne do nedělního večera. Volné k dnešnímu poledni byly stále všechny termíny. Testuje se denně od 8:00 do 18:00. Podobně nízký zájem je podle rezervačního systému i ve Fakultní Thomayerově nemocnici, kde zájemce antigenním testem testují na nákazu covidem-19 denně od 7:00 do 15:00.

Naopak poměrně vysoký byl dnes dopoledne zájem o testy na odběrovém místě ve Fakultní nemocnici v Motole. Od 7:00 do zhruba 10:30 byly všechny termíny obsazené. V odpoledních hodinách se už ale situace podobá té v ostatních testovacích místech v Praze. K testům se dnes odpoledne do Motola plánuje dostavit jen několik lidí. Po 14:00 se na test objednaly čtyři osoby, testy lze přitom podstoupit denně do 17:00. Ostatní dny v následujícím týdnu je zatím zájem minimální. V úterý je přihlášeno osm zájemců, další dny jsou jejich počty zatím ještě nižší. Nemocnice přitom denně vypisuje zhruba stovku termínů.

Termíny obsazené po celý den vykazuje podle rezervačního systému odběrového místa na antigenní testy jen Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). V odběrovém pracovišti v Ruské ulici se však antigenní testy provádí jen čtyři hodiny denně v pracovní dny. Obsazeno je až do úterý 9. února, kdy je neobsazených posledních sedm časů testování. Vyšší počet volných míst je až od poloviny měsíce.

Častější bezplatné preventivní testování umožnilo ministerstvo zdravotnictví svým mimořádným opatřením vydaným ve čtvrtek. Úřad jej umožňuje hlavně kvůli výskytu nových mutací koronaviru, které jsou nakažlivější než původní varianta.

V hlavním městě je nyní podle webu ministerstva zdravotnictví 9765 lidí s potvrzenou nákazou koronavirem. Od začátku epidemie loni v březnu odhalili hygienici v metropoli přes 109.000 nakažených. V celé zemi je covidem-19 je nyní nakažených zhruba 95.600 lidí. Za neděli v Česku přibylo 2540 potvrzených případů.